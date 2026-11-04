MotoGp, Martin ci riprova in Qatar. Bezzecchi: “Dopo la Malesia ho voglia di rifarmi”

Si conclude il tour extra-europeo con la tappa al Lusail International Circuit, prima del ritorno in Europa per le ultime due gare della stagione 2026. In casa Aprilia, Marco Bezzecchi e Jorge Martín saranno entrambi presenti in Qatar, con il pilota spagnolo pronto a riprendere il proprio percorso in pista dopo l’infortunio rimediato a Phillip Island.

Jorge Martín, che sabato a Sepang aveva deciso di fermarsi prima delle qualifiche per concentrarsi sul recupero dalla frattura composta del radio distale rimediata nella sprint a Phillip Island, viaggerà in Qatar per partecipare al weekend di gara. “È stato un peccato non essere riuscito a proseguire il weekend di Sepang - ha detto lo spagnolo - ma aver avuto la possibilità di provarci è stata già un’impresa. Sono tornato in Spagna, per proseguire i trattamenti necessari per recuperare dall’infortunio e arrivare in Qatar nelle migliori condizioni possibili. Ora vedremo come risponderà il fisico e, a partire da questo giovedì, inizieremo a lavorare con Aprilia per capire fin dove potremo spingerci”.

Marco Bezzecchi arriva in Qatar dopo aver conquistato il suo settimo podio stagionale nella sprint a Sepang. Nella gara lunga, invece, il pilota italiano non è riuscito a concretizzare il proprio potenziale, chiudendo in sesta posizione. Il pilota italiano punta ora a concludere il tour extra-europeo con un risultato di rilievo. “La gara lunga di domenica in Malesia non è stata facile, quindi la voglia di rifarmi è tanta. Sono contento di andare in Qatar, è una pista che mi piace molto. Cercheremo di fare un buon lavoro sin da subito, costruire un bel weekend e chiudere nel migliore dei modi prima di tornare in Europa”.