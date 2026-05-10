MotoGp: Martin batte ancora Bezzecchi nel trionfo Aprilia, Bastianini settimo

L’Aprilia vive un giorno da tripletta con Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Ai Ogura: per Massimo Rivola e tutti gli uomini di Noale il sogno diventa realtà e potrebbe diventare caos da derby. Bez da una gara bellissima, ma nel finale subisce la rimonta di Martin e Ogura, resiste al secondo ed al primo no. È un 2°, quello del viserbese, che chiaramente brucia. Resta primo in classifica, per +1 su Martin e si trova il “nemico” nel box. Ducati mette a segno il 10° gp consecutivo senza podi, e dire che Pecco fa una bella gara fino al sedicesimo giro, quando cade, mentre è 2°, per cercare di resistere a Martin. La bandiera di Borgo Panigale è difesa da Fabio Di Giannantonio che all’ultimo giro passa Pedro Acosta per il 4°. Quinto Mir davanti a un ottimo Quartararo, spumeggiante nei primi giri quando si issa al 2° posto, giocando a spallate con Acosta. Settimo Enea Bastianini, che porta a casa punti importanti: è 10° nel mondiale! Il Bk8 Gresini chiude 9° con Fermin Aldeguer, dietro all’Aprilia di Raul Fernandez. Decimo Marini e 14° Morbidelli.