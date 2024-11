MotoGp, Martin-Bagnaia alla corrida finale VIDEO

Dal canto suo Pecco, con 24 punti di ritardo, non ha nulla da perdere: deve solo attaccare e vincere. «Sono contento della decisione di correre l’ultimo Gp della stagione a Barcellona a favore di Valencia - ha spiegato il campione in carica - ciò che è successo è terribile e speriamo davvero di poter contribuire in modo sostanziale ad aiutare tutta la popolazione colpita con i ricavati di questo evento. Per quanto mi riguarda, affronterò il fine settimana come sempre. Ho ancora una possibilità e anche se sarà difficile, ci proverò fino alla fine. Resta un onore per me essere arrivato ancora una volta all’ultima gara della stagione a giocarmi il titolo iridato».

Jorge Martin e Pecco Bagnaia sono all’atto finale di un 2024 avvincente, con lo spagnolo che ha un bel vantaggio ma anche la pressione di avere tutto da perdere. In questa MotoGp basta un nulla per incappare in un fine settimana negativo e un errore è proprio quello che Jorge deve evitare.

Farà gioco di squadra per Pecco? Sembra proprio che non sia nei suoi progetti.

In mezzo ci saranno gli altri piloti, soprattutto Marc Marquez ed Enea Bastianini, coinvolti in una sfida per il terzo posto assoluto e separati da solo una lunghezza (369 punti per il riminese, 370 per l’alfiere del Gresini Racing. «La priorità è cercare di raccogliere più aiuti possibili per le persone colpite dall’alluvione a Valencia. Tornare al Montmelò dopo il Gp disputato a primavera, sarà un’occasione di riscatto. In passato sono sempre stato veloce su questo tracciato, ma nell’ultima gara i vari long lap ricevuti dopo il contatto con Alex Márquez hanno sicuramente compromesso la mia performance. Ora sono quarto in classifica a un solo punto da Márquez; darò il 100% per riuscire a salire sul podio del Mondiale»

Per Marco Bezzecchi sarà un fine settimana speciale: dopo cinque anni, fra Moto2 e MotoGp, lascia il team Vr46 per diventare pilota Factory Aprilia. «Sarà un week-end di pura emozione: ci tengo a mandare un grande abbraccio alla città di Valencia e a tutta la popolazione colpita dall’alluvione. Per quanto riguarda il mio ultimo Gp con la squadra, sono state cinque stagioni cruciali per la mia carriera agonistica e come persona. Si chiude un bellissimo capitolo, sono pronto a intraprendere una nuova avventura sportiva, ma rimangono tanti ricordi, tantissimi affetti e amicizie. Darò il massimo per chiudere al meglio».

Può giocarsi il 10° posto in classifica con un bel finale.

Al suo fianco Michele Pirro che si gode il rientro in MotoGp visto che quest’anno alla Ducati non sono state concesse wild card. «È sempre bello correre in questa categoria - ha sottolineato - e poi anche con i colori di Valentino. Sarà interessante per me salire sulla Gp23, così potrò vedere dove abbiamo fatto degli step. Non ho aspettative per il Gp, ma sono contento di correre».

La rimonta degli altri costruttori è sembrata lentissima: vedremo se Pedro Acosta s’inventerà una grande gara in casa o lo farà Aleix Espargaro, che diventerà collaudatore Honda Hrc lasciando il mondiale.

Gli orari. Domani Q1 alle 10.50 e Sprint alle 15, domenica soliti appuntamenti: alle 11 la Moto3, alle 12.15 la Moto2 e alle 14 la MotoGp.