MotoGp, Marquez: vittoria d’autore nella Sprint di Misano davanti a Bezzecchi

Un sabato da professore per Marc Marquez, che trionfa nella Sprint di Misano davanti a Marco Bezzecchi e Jorge Martin. In classifica generale, il leader Martin (263 punti) ora ha 14 punti di vantaggio su Marc Marquez e 22 su Bez.

Davanti a una ottima cornice di pubblico, al via scatta subito avanti Marquez sorpassando Bezzecchi, che lo segue davanti a Di Giannantonio e Martin. A centro gruppo sale Alex Marquez, mentre Quartararo cade dopo un rischio di contatto con Moreira.

Marquez spinge a fondo e scava subito un solco di quasi mezzo secondo, vantaggio che sale a un secondo al quinto giro, forte di un ritmo di grande spessore a 1’30” alto. A metà gara il 93 Ducati sembra già avere la vittoria in pugno, con Bezzecchi, Martin, Di Giannantonio e Alex Marquez a inseguire. Nel nono giro Bezzecchi mangia qualcosa al maiorchino e riduce il divario a 5-6 decimi. Il pubblico di casa prova a spingere il viserbese, frenato dallo shaker indigesto della sua moto. A 3 giri dalla fine, Marquez mantiene mezzo secondo di margine stampando un giro record da 1’30”7 per mettere il masso davanti alla caverna. Bezzecchi prova il tutto per tutto contro un 93 Ducati che invece gestisce da campione fino alla vittoria.

Quarto posto per Fabio Di Giannantonio davanti ad Alex Marquez e Pedro Acosta. Per Bagnaia 13° posto, mentre Bastianini chiude 15°.