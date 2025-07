MotoGp, Marquez vince la Sprint di Brno, Bastianini splendido terzo

Marc Marquez vince la Sprint di Brno, un successo confermato anche dall’esame ulteriore per la pressione gomme. Grande gara di Pedro Acosta (secondo) e soprattutto di un eccezionale Enea Bastianini che, scattato dal 11° in griglia, si prende il primo podio stagionale e i primi punti in una Sprint. Bravo anche Marco Bezzecchi che chiude 4°, dopo aver toccato Fabio Quartararo nei primi giri e aver perso diverse posizioni. Fino a metà gara Marc guida seguito da Bagnaia, poi il piemontese rallenta e pare avere un problema: perde posizioni. Un paio di tornate e anche Marc è costretto a lasciarsi superare. Diventa evidente che le Gp25 ufficiali hanno problemi con la pressione gomme (se è troppo bassa vieni penalizzato e se stai in scia sale). Così Marc lascia passare Acosta e si accoda, salvo passarlo al penultimo giro, con facilità. Bellissimi i sorpassi fatti vedere dalla coppia riminese Bastianini e Bezzecchi, soprattutto quando saltano Quartararo e Raul Fernandez. Bagnaia chiude 7° proprio alle spalle dello spagnolo del Trackhouse. A punti anche Zarco, 8°, e Pol Espargaro che sostituisce l’infortunato Vinales. Per Martin un 11° dopo essere stato in lotta per il 6° nelle prime battute. Sabato negativo per il Bk8 Gresini con Aldeguer 14° e Alex Marquez 17°