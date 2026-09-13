MotoGp, Marquez: “Un week-end perfetto. Il pubblico di Misano? Io rispetto sempre i tifosi” VIDEO

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Foto Alberto Fini
Foto Alberto Fini

Durante la conferenza stampa di Misano ha buttato giù per sbaglio col piede il trofeo Pininfarina riservato al vincitore, con un rumore che ha fatto sobbalzare la platea. Alla fine è stato l’unico vero inconveniente di Marc Marquez a Misano. “Un weekend perfetto - conferma il maiorchino - gestito nel modo giusto. Certo dopo l’incidente di Marco la corsa è diventata diversa. Ho gestito i rischi, spingendo quando Acosta attaccava”.

La caduta di Bezzecchi? “Capita, noi corriamo al limite. Io cerco sempre di performare al massimo in prove, sprint e gara. Ed è andata bene. Gli applausi? Mi sono sentito bene con i tifosi. Io rispetto il tifo per i piloti italiani e rispetto la gente”.

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