MotoGp, Marquez trionfa nella Sprint in Indonesia e sale in vetta alla classifica, subito out Bezzecchi

Harakiri Aprilia a Mandalika con un Marc Marquez perfetto che si prende vittoria e testa della classifica. Marco Bezzecchi sbaglia la prima curva e cade toccando l’incolpevole Raul Fernandez. Arrabbiatissimo lo spagnolo con la sua squadra, che forse gli aveva chiesto di partire “morbido”. Per Bezzecchi, velocissimo in prova, era l’occasione di rientrare nella lotta al titolo e per Jorge Martin quella di allungare in vetta. Bez, sicuramente, non lo sapeva perché al via si sposta verso Raul, autore della pole, l’unico che pare avere il suo passo. Un errore perché apre la porta della traiettoria interna sia a Marc Marquez che a Fabio Di Giannantonio, che scattano come fulmini. Si trovano in tre affiancati in ingresso di curva e il viserbese deve correggere due volte la traiettoria, finendo per toccare con il suo posteriore l’anteriore di Fernandez. Un campione come Marc non può avere questi regali.

Martin prende il comando, ma verso fine gara deve lasciare strada a Marc per problemi con gli pneumatici e, all’ultima curva, va largo facendo passare Ai Ogura, che porta l’Aprilia al 2° e Diggia, che regala un secondo posto del podio a Ducati. Martin è 4°. Inutile dire che al box di Noale nelle prossime ore ci saranno chiarimenti importanti e il riscatto potrà essere solo un podio tutto di RSGP. Ormai Massimo Rivola e i suoi collaboratori devono puntare su Martin. Quinto posto per Alex Marquez che precede Acosta, con Ktm, e Fermin Aldeguer, che portano le Ducati Bk8 Gresini a punti. Solo 11° Enea Bastianini, che scattava 14° e riesce a recuperare alcune posizioni nel finale. Questo fa bene sperare per il GP. Appuntamento a domenica alle 9.