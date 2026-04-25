MotoGp, Marquez si prende la Sprint di Jerez, caduta per Bezzecchi

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Marc Marquez
Marc Marquez

Marc Marquez vince anche grazie ad una caduta, mentre Marco Bezzecchi vive un sabato ancora peggiore dei soliti. Sul tracciato di Jerez arriva la pioggia abbondante a ,-5 giri dal termine. Marc è fortunato nella sfortuna: è 2° alle spalle del fratello, cade nella curva che immette nel rettilineo, risale in sella e entra nella corsia box a cambiare la moto. Chi resta in pista fa un giro lentissimo, mentre il freddo e la pioggia si intensificano. Così Marc sale al primo posto passando un ottimo Pecco Bagnaia. Certo che Marc, per rientrare al box attraversa il prato, non entra dalla stradina prevista: è regolare? Terzo posto per un Franco Morbidelli che si riscatta da un lungo periodo di crisi. Quarto Binder, altro miracolato dalla pioggia, seguito da Di Giannantonio, Raul Fernandez , Quartararo, Zarco e Marini. Questi prendono punti. Per Bastianini un 11°, davanti a un Acosta finito a terra. Cade anche Alex Marquez, mentre Savadori è travolto da Razgatlioglu che si catapulta a terra. Bezzecchi parte malissimo e gira 15°, poi recupera fino a cadere sul bagnato, con una gamba che resta incastrata sotto la sua RsGP. Martin si ferma per problemi tecnici.

Ordine d’arrivo

1. M. Marquez (Spa-Ducati) 21’25”651

2. Bagnaia (Ita-Ducati) a 3”050

3. Morbidelli (Ita-Ducati VR46) a 7”493

4. B. Binder (Rsa-KTM) a 8”752

5. Di Giannantonio (Ita-Ducati VR46) a 9”237

6. R. Fernandez (Spa-Aprilia Trackhouse) a 11”958

7. Quartararo (Fra-Yamaha) a 13”525

8. Zarco (Fra-Honda LCR) a 14”522

9. Marini (Ita-Honda) a 15”769

10. Rins (Spa-Yamaha) a 15”821

11. Bastianini (Ita-KTM Tech3) a 16”190

12. Acosta (Spa-KTM) a 17”985

13. A. Fernandez (Spa-Yamaha) a 19”777

14. Moreira (Bra-Honda LCR) a 21”583

15. Ogura (Gia-Aprilia Trackhouse) a 31”079

16. Miller (Aus-Yamaha Pramac) a 44”686

17. Aldeguer (Spa-Ducati Gresini) a 58”756

NC. Mir (Spa-Honda) caduta

NC. Bezzecchi (Ita-Aprilia) caduta

NC. A. Marquez (Spa-Ducati Gresini) caduta

NC. Savadori (Ita-Aprilia) caduta

NC. Razgatlioglu (Tur-Yamaha Pramac) caduta

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