MotoGp, Marquez si prende la Sprint di Jerez, caduta per Bezzecchi

Marc Marquez vince anche grazie ad una caduta, mentre Marco Bezzecchi vive un sabato ancora peggiore dei soliti. Sul tracciato di Jerez arriva la pioggia abbondante a ,-5 giri dal termine. Marc è fortunato nella sfortuna: è 2° alle spalle del fratello, cade nella curva che immette nel rettilineo, risale in sella e entra nella corsia box a cambiare la moto. Chi resta in pista fa un giro lentissimo, mentre il freddo e la pioggia si intensificano. Così Marc sale al primo posto passando un ottimo Pecco Bagnaia. Certo che Marc, per rientrare al box attraversa il prato, non entra dalla stradina prevista: è regolare? Terzo posto per un Franco Morbidelli che si riscatta da un lungo periodo di crisi. Quarto Binder, altro miracolato dalla pioggia, seguito da Di Giannantonio, Raul Fernandez , Quartararo, Zarco e Marini. Questi prendono punti. Per Bastianini un 11°, davanti a un Acosta finito a terra. Cade anche Alex Marquez, mentre Savadori è travolto da Razgatlioglu che si catapulta a terra. Bezzecchi parte malissimo e gira 15°, poi recupera fino a cadere sul bagnato, con una gamba che resta incastrata sotto la sua RsGP. Martin si ferma per problemi tecnici.