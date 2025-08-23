MotoGp, Marquez si prende anche la Sprint in Ungheria, Bezzecchi settimo, Bastianini subito out

Marc Marquez vince una gara che per Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini si decide, e male, alla prima curva. Il Balaton Circuit è una pista piccola che non offre molte occasioni di vedere battaglie con questa MotoGP. È noia!

Accendono le emozioni gli errori: il primo è di Fabio Quartararo che si avventa sulla prima curva troppo veloce, rischiando di centrare Di Giannantonio, Bez e Acosta che sono fra loro affiancati. Per non centrarli molla i freni e attraversa la pista, toccando l’anteriore dell’Aprilia del Bez e centrando l’incolpevole Bastianini che , passando largo, aveva trovato una linea che lo portava al secondo posto. Risultato: Quartararo a terra, Bestia ultimo e Bez 8° con Marc primo seguito da Diggia e Franco Morbidelli, per la gioia di Valentino Rossi, Uccio e uomini del Pertamina VR46. La prima curva si conferma un imbuto pericoloso. Dietro le due Honda HRC di Luca Marini e Joan Mir. Per i primi 4 posti non cambia nulla, mentre Fermin Aldeguer porta il Bk8 Gresini al 5° davanti a Mir e a un Bez che salta Pol Espargaro e prende tre punti, ma l’impressione è che il podio fosse alla sua portata, passando un Pol Espargaro che perde poi posizione anche da Alex Marquez, con l’altra Bk8Gresini, e Jorge Martin, nel 2024 re della Sprint Race, al primo punto 2025. Bastianini cade al primo giro, quando cerca di rimontare come una furia e centra Zarco. Dovrebbe essere penalizzato per il GP di domani, così come Quartararo: una beffa per il riminese. Bagnaia chiude 13° in una gara anonima. Ricordiamo che domani Alex Marquez e Miller perderanno tre posizioni in griglia per aver rallentato Pecco nelle prove del venerdì.