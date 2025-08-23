MotoGp, Marquez in pole in Ungheria davanti a Bezzecchi

Marc Marquez è primo in 1’36”518, davanti a un grandissimo Marco Bezzecchi che sfiora il bis della pole in Austria. Lo scorpione di Viserba porta l’Aprilia al 1° in Q1 e, poi, arriva al 2° a meno di 0”3 da Marc. Bez fatica, con due giri abortiti per altrettanti lunghi, ma con l’ultima gomma nuova vola. ”È bellissimo - racconta Bez - venerdì non riuscivo a fermare la moto ed anche stamani faticavo. Poi ho detto ai tecnici di lasciare tutto così ed ho provato a guidare sopra i problemi. Marc e le Ktm hanno un gran passo, così come Diggia. Vediamo di migliorare ancora un po’ “. Terzo posto per un Fabio Di Giannantonio che salta la Q1 in modo rocambolesco: eguaglia il crono di Brad Binder’, ma lo batte in virtù del confronto fra i migliori secondi tempi. Quarto un ottimo Enea Bastianini, miglior KTM davanti a Franco Morbidelli con la Ducati VR46 Pertamina e Fabio Quartararo con la Yamaha. Bestia ha “Svoltato” il suo 2025 e ora può regalarci di tutto come nelle scorse stagioni. Solo settimo Pedro Acosta, caduto ad inizio Q2 seguito dalla Ducati Bk8Gresini di Aldeguer e da un ottimo Luca Marini(Honda). Dramma sportivo per Bagnaia che lotta fino all’ultimo con Diggia, Binder’ e Miller per superare la Q1, ma fatica a frenare la sua Gp25 e si trova 15° dietro ai tre. Oggi alle 15 Sprint Race con Bez e Bestia a caccia del podio!