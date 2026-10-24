MotoGp, Marquez in Australia si prende la Sprint e la vetta del Mondiale, quarto Bezzecchi

Marc Marquez si prende pole position, vittoria e vetta del mondiale nella Sprint australiana in un sabato segnato in parte dalla pioggia. Jorge Martin vola a terra e finisce in infermeria mentre lotta per vincere. Bellissimo il duello dei due spagnoli a metà gara, con tanti sorpassi spettacolari vicendevoli. Ora Marc è in vetta con 10 punti di vantaggio su Jorge. Podio tutto Ducati con Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio a completare la bella giornata di Borgo Panigale. Mezzo bagnato in Q2, con Marc che inizia cadendo e poi si prende la pole. Grandissima gara di Marco Bezzecchi 4° in scia alle Ducati. Il viserbese era 9° in griglia, non parte bene e scivola 12°nei primi due passaggi per poi iniziare un grande recupero. Ora Marco è a -50 da Marc.

Discreta gara di Acosta, 5° a precedere Ai Ogura, seguiti da Brad Binder, un Jack Miller che porta Yamaha all’8° con ottima qualifica e grande gara e Moreira ultimo a punti con Honda. Bastianini, 11° in griglia è 12°: Enea parte benino e si porta al 10° dietro Ogura e davanti a Bez, poi in un attimo perde 5 posizioni. Ritiro per problemi tecnici per Zarco, che dopo essersi qualificato 3° era fra i primi; stessa fine per Raul Fernandez, lontano dalla sfida per il podio, mentre Bagnaia prende la via dei box dopo pochi passaggi, lamentando una GP26 inguidabile.