MotoGp, Marquez in Australia si prende la Sprint e la vetta del Mondiale, quarto Bezzecchi

Moto
Marc Marquez
Marc Marquez

Marc Marquez si prende pole position, vittoria e vetta del mondiale nella Sprint australiana in un sabato segnato in parte dalla pioggia. Jorge Martin vola a terra e finisce in infermeria mentre lotta per vincere. Bellissimo il duello dei due spagnoli a metà gara, con tanti sorpassi spettacolari vicendevoli. Ora Marc è in vetta con 10 punti di vantaggio su Jorge. Podio tutto Ducati con Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio a completare la bella giornata di Borgo Panigale. Mezzo bagnato in Q2, con Marc che inizia cadendo e poi si prende la pole. Grandissima gara di Marco Bezzecchi 4° in scia alle Ducati. Il viserbese era 9° in griglia, non parte bene e scivola 12°nei primi due passaggi per poi iniziare un grande recupero. Ora Marco è a -50 da Marc.

Discreta gara di Acosta, 5° a precedere Ai Ogura, seguiti da Brad Binder, un Jack Miller che porta Yamaha all’8° con ottima qualifica e grande gara e Moreira ultimo a punti con Honda. Bastianini, 11° in griglia è 12°: Enea parte benino e si porta al 10° dietro Ogura e davanti a Bez, poi in un attimo perde 5 posizioni. Ritiro per problemi tecnici per Zarco, che dopo essersi qualificato 3° era fra i primi; stessa fine per Raul Fernandez, lontano dalla sfida per il podio, mentre Bagnaia prende la via dei box dopo pochi passaggi, lamentando una GP26 inguidabile.

Ogura penalizzato, come cambia l’ordine d’arrivo

A fine gara, però: Ogura ha ricevuto 8 secondi di penalità per la pressione della gomma anteriore. Ogura scivola quindi al 13° posto, davanti a Morbidelli. Nono posto e un punto per Lecuona 9°, 11° Bastianini 11°.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui