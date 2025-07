Per inaugurare il GP della Repubblica Ceca, Dorna ha organizzato una sfida in tre giochi classici da serata fra amici fra Marc Marquez e Pecco Bagnaia: indovina l’oggetto che disegna l’altro, indovina il nome del personaggio che hai sulla fronte, facendo domande ben mirate all’altro e una classica “chi ride per primo”. Alla fine è proprio quest’ultima sfida che regala la vittoria a Pecco e chissà che non sia l’inizio della riscossa per il campione piemontese.