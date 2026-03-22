MotoGp, Marco Bezzecchi trionfa nel Gp del Brasile e prende il comando del mondiale

La Romagna è in testa al mondiale MotoGp grazie a un immenso Marco Bezzecchi. Il viserbese piazza il poker di vittorie consecutive nella classe regina (ultimi due gran premi del 2025 e primi due di questa stagione) e balza in vetta alla classifica dopo la delusione della Sprint. Grande giornata dell’Aprilia che piazza Jorge Martin al 2° posto: doppietta solida, la prima di questa coppia.

Marco ha iniziato il 2026 alla grandissima. Il sabato soffre, la domenica domina: ci sarebbe da fare la firma per mantenere questo andazzo. In Thailandia era caduto nella Sprint, in Brasile è arrivato un 4° posto amaro, perché a strappargli il podio era stato il compagno di squadra. Come a Buriram, poi la domenica è uno show differente. Una gara da sogno, quella di Bez. Ottimo Martin, tornato al vertice e 2° nel mondiale a -11 da Marco. «È stato difficile - commenta Bez - perché venerdì avevamo iniziato con il piede sbagliato. Non ci siamo lasciati andare e abbiamo continuato a lavorare. Sabato non eravamo a posto, ma questa mattina nel warm up abbiamo aggiustato le ultime cose. Dedico questa vittoria a Roby (Roberto Lunadei, ndr): era un amico».

Bravissimo Fabio Di Giannantonio, capace di strappare il podio a Marc Marquez, battendo lo spagnolo con un grande finale: sabato il nove volte campione del Mondo gli aveva strappato la vittoria, oggi si è preso una bella rivincita sportiva. Quinto ancora un pilota Aprilia, Ai Ogura, che con la RsGp Trackhouse regola Alex Marquez e Pedro Acosta. A terra Pecco Bagnaia mentre era 11°. Giù anche Mir, Binder e Miller. Bravo Aldeguer, del Bk8 Gresini, che chiude 8° mentre Luca Marini è 11° davanti a Franco Morbidelli. Un punto per Enea Bastianini, che lotta più di quel che dice la classifica e si mette dietro Quartararo, Razgatlioglu e Vinales.

A lasciare perplessi in questa domenica brasiliana, la scelta di ridurre i giri previsti da 31 a 23 a causa del deteriorarsi dell’asfalto di una pista che era al debutto.