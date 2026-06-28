MotoGp, Marco Bezzecchi cade e viene portato all’ospedale

Marco Bezzecchi cade al terzo giro del Gran Premio di Assen mentre insidia Marc Marquez. Una scivolata, rimbalzando malamente nella ghiaia, ai 200 all’ora almeno. Subito soccorso, è stato immediatamente ricoverato presso il Centro Medico del circuito, dove è stato sottoposto a una valutazione approfondita da parte dello staff medico. Gli esami clinici iniziali hanno confermato che il pilota è pienamente cosciente e presenta una normale mobilità in tutti e quattro gli arti, senza segni immediati di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche. Tuttavia, a causa del forte dolore cervicale derivante dall’impatto, l’équipe medica ha deciso di trasferire Bezzecchi all’Ospedale Universitario di Groningen.

La gara ha visto il dominio, anche oggi, dei piloti Trackhouse con Ogura al primo posto e Fernandez al secondo. Sul podio anche Jorge Martin nuovo leader del mondiale. con 7 punti di vantaggio su Bezzecchi. Ducati può giocarsi il 4° posto che va a un ottimo Fabio Di Giannantonio, capace di recuperare dopo un long lap penalty causato da un contatto fra lui e Marc Marquez. Quinto Alex Marquez che stringe i denti e, malgrado i dolori. Bravissimo Enea Bastianini che lotta con Marc Marquez, in coda al gruppo che si contende il 4° posto e alla fine è 6°, non sotto la bandiera a scacchi, ma dopo pochi minuti, quando Marc Marquez è penalizzato di una posizione per un taglio alla curva 13.