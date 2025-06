MotoGp, Marc Marquez vince la Sprint, doppietta Gresini sul podio con Alex Marquez e Aldeguer

Marc Marquez sbaglia il via, ma vince ugualmente senza problemi la Sprint di Aragon. Podio per il Bk8 Gresini Racing con Alex Marquez e Fermin Aldeguer, con Marco Bezzecchi che chiude 8° dopo una grande rimonta dal 20° in griglia e un Enea Bastianini in crisi nera, che chiude 17° davanti a Savadori. Parte male Marc, patina con la gomma ed è 4° dietro Acosta, su cui si appoggia con un gomito per evitare di andare fuoripista. Alex prende il comando ma lo cede dopo pochi giri proprio al fratello, che poi segue a distanza fino al traguardo. Aldeguer strappa il 3° nel finale a Morbidelli, che poi difende il 4° con successo da Acosta, Diggia e Vinales, che chiudono ravvicinati in quest’ordine. Li vede vicini un grande Bez protagonista di una grande rimonta. Nel finale prima passa Quartararo approfittando del duello di Binder’ con il francese, poi il sudafricano della KTM. Peccato la Q1! Fa un buon avvio Bestia, che è già 12° al primo giro, poi perde terreno... dov’è finito il suo finale di GP: la zona Bestia!? Deludente Bagnaia: parte male, rimonta fino al 6° poi va dritto e chiude 12°... Domani dovrà inventarsi qualcosa. “Oggi abbiamo spaccato”, dice raggiante il direttore Michele Masini a fine gara a nome del Gresini Racing. Per Bastianini un 17° posto davanti a Savadori.