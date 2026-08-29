MotoGp, Marc Marquez vince la Sprint di Aragon, terzo posto per Bezzecchi

Marco Bezzecchi centra il podio ad Aragon, ma con un avvio deciso Marc Marquez si prende il comando alla prima curva e vince. Con 20 vittorie nella “garetta” del sabato salta Martin, fermo a quota 19 affermazioni. Qui il campione del mondo sapeva di dover trionfare, se vuole prendersi il mondiale e lo ha fatto. Bravissimo anche il fratello Alex, che strappa a Bez, sempre nelle prime curve, il 2° posto. Martin, 5° e battuto da Acosta, resta in vetta con 245 punti, 29 più di Bez e 33 più di Marc. Il viserbese prova la carta delle gomme morbide, contro le medie dei fratelli Marquez, ma non può sfruttarla per passare. Sesto posto per Aldeguer, che completa la gioia del Bk8 Gresini, precedendo Raul Fernandez e Moreira dopo una bella sfida a tre. Ultimo punto per il rientrante Zarco. Soddisfatto il romagnolo sul podio: “È stata una giornata meravigliosa e sono felice della pole e del podio, che non mi aspettavo perché non avevo il passo dei migliori. Peccato per la prima curva ho sbagliato il punto di staccata”. Undicesimo Bagnaia, 14° Bastianini e 19° Savadori.

In classifica generale comanda Martin con 245 punti davanti a Bezzecchi (216) e Marc Marquez (212).