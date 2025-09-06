MotoGp, Marc Marquez vince la Sprint, Aldeguer stende Bezzecchi, quinto Bastianini

Alex Marquez domina fino a tre giri dal termine, quando cade e regala il successo al fratello Marc, sempre più vicino al 9° titolo. Doppia frittata per il Bk8 Gresini di Faenza, visto che pochi attimi prima l’altro pilota del team romagnolo Aldeguer era caduto cercando di superare Marco Bezzecchi. I due stavano lottando per l’8° con Johann Zarco . Marco si è pure fatto male alla mano sinistra. Secondo posto per un grande Fabio Quartararo che ha battuto un Fabio Di Giannantonio in rimonta dopo un brutto venerdì. Per il 4° sfida al coltello fra tre KTM con Acosta che batte Bastianini e Binder sotto la bandiera a scacchi. Ultimi punti per Zarco, Marini e Ai Ogura, dal 7° al 9°, con Bagnaia 14° e Savadori ritirato. Caduta anche per Morbidelli che travolge Martin.