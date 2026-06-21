MotoGp: Marc Marquez vince e recupera 25 punti a Bezzecchi, Bastianini decimo

Marc Marquez vince con un brivido finale battendo Ai Ogura. Il nove volte campione del mondo spiega a tutti chi è: prima insegue un ottimo Bagnaia, poi lo salta nel finale e resiste al ritorno di Ai Ogura. Pecco, finalmente, ci regala un bel duello con Marc: ha impiegato un anno e mezzo per farlo e si prende il podio. Quarto è Fabio Di Giannantonio che precede un buon Joan Mir fantastico 5° dopo aver vinto il duello con Fermin Aldeguer. Bez resta in vetta con 8 punti di vantaggio su Martin che malgrado due long lap penalty e un gran duello con Enea Bastianini, è 9°, proprio davanti a Enea, buona gara per il riminese che porta a casa altri punti,e dietro un buon Luca Marini. Settimo è Raul Fernandez. Ora nel mondiale possono sognare in 7, non solo Bez, Martin a -8 e Diggia a -23 ma pure Marc Marquez a -40, Ai Ogura -46, Pedro Acosta “fregato” dalla Ktm che lo molla all’ultimo giro mentre è in lotta per il 6°, a -48 e Pecco a -53. Certo che Marc torna a fare paura. A Assen, nel prossimo fine settimana, Bez dovrà tirare fuori orgoglio e maturità: è in vetta al mondiale dopo 8 GP e non può lasciare il comando così.