MotoGp, Marc Marquez trionfa a Misano davanti a Bagnaia e Bastianini VIDEO

Vittoria da campione per Marc Marquez, che trionfa a a Misano davanti a Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini nel giorno del crollo di Jorge Martin. Quarto Brad Binder davanti a Marco Bezzecchi.

Brividi e pioggia

Gara subito accesissima, con qualche goccia di pioggia in partenza e schermaglie a raffica tra Bagnaia e Martin per la prima posizione e tra Morbidelli e Acosta per la terza, mentre Bezzecchi paga ancora una volta una falsa partenza. Al quarto giro Acosta scivola ed esce di scena, mentre Bastianini supera Binder e sale al quarto posto. Bezzecchi prova a risalire superando Miller e diventando 7° all’alba del quinto giro, ma alla Quercia viene infilato dallo stesso Miller e da Ales Marquez, scivolando in nona posizione. Comincia a piovere e la gara a eliminazione continua con la scivolata che chiude la gara di Morbidelli. Inizia il tour dei cambi moto e nel frattempo Marc Marquez supera Bagnaia, con Miller che diventa terzo al 9° giro.

Martin sbaglia strategia

Cambiano moto Aleix Espargaro, Vinales, Martin, Fernandez e Acosta.