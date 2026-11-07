MotoGp, Marc Marquez “spinge” fuori Bezzecchi e vince la Sprint

Marc Marquez vince con due bottarelle la Sprint di Losail, precedendo un buon Fabio Di Giannantonio e un Jorge Martin monumentale. La prima è una bottarella di fortuna: al primo via Bez è perfetto ed approfittando di un sorpasso di Bagnaia a Marc Marquez prende un certo vantaggio sul capoclassifica, ma al secondo giro Aldeguer, Ducati Bk8 Gresini tira una staccata al limite per superare Acosta, ma arriva come un missile sull’incolpevole Bagnaia che era 5° davanti ai due. Risultato: Bagnaia si fa male (frattura delle dita di un piede torna in Italia per operarsi) e la gara viene sospesa dalla bandiera rossa. Nuovo via e Marc è più lesto di tutti, Marco lo attacca e avviene la seconda “bottarella” che lascia qualche polemica: lo spagnolo va largo in una curva, il romagnolo entra al suo interno e pare passarlo, ma Marc stringe la curva, tocca con la sua Ducati l’Aprilia 72 che vola a terra. Ci saremmo aspettati due long lap penalty nella gara di domani, ma la direzione gara considera il contatto normale. Marc sapeva che Marco era al suo interno... Massimo Rivola è contrariato. Martin, a dieci giorni di una frattura al polso, lotta per vincere, ma nel finale cede a Diggia. Il suo 3° posto è eroico. Quarto è Raul Fernandez, davanti a un ottimo Zarco con la Honda, ad Acosta e a un Ogura che nel finale strappa il 7° posto a un discreto Bastianini. Ultimo punto per Lecuona del Bk8 Gresini.