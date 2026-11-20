Marc Marquez arriva nell’autodromo dell’Algarve per ottenere il suo decimo sigillo mondiale e per farlo gli bastano 14 punti. Un traguardo che, inevitabilmente, ha rinfocolato i tifosi sui paragoni e la rivalità fra lui e Valentino Rossi che, nel 2015, si è visto sfuggire il 10° titolo per un soffio e ancora ne soffre. Proprio nei giorni scorsi, infatti, Vale ha presentato la propria nuova autobiografia scritta insieme al popolare giornalista del motorsport Giorgio Terruzzi. La rivalità con Marc è stato uno degli argomenti più cercati e chiacchierati.

Lo spagnolo ha altro a cui pensare e dopo un 2026 segnato da una rimonta epica, si prepara alla festa. Marco Bezzecchi per rinviarla dovrebbe vincere sempre, con il capoclassifica a chiudere senza punti mentre Jorge Martin dovrebbe fare 24 punti in più di Marc, cosa per nulla semplice, anche se ha avuto due settimane in più per riprendersi dalla frattura a un polso. Ora lo spagnolo dell’Aprilia è a -60 punti da Marquez, per rinviare la festa deve scendere a -36.

«In Qatar abbiamo fatto un ottimo lavoro - spiega il nove volte campione del mondo - su una pista dove in passato ho spesso faticato, sono arrivati due risultati solidi che mi hanno permesso di allungare ancora in classifica. Qui ho la possibilità di chiudere i giochi, ma non devo cambiare approccio: bisogna restare con i piedi per terra e dare il massimo passo dopo passo, da venerdì fino alla gara di domenica. Portimao è un tracciato bellissimo, molto tecnico e difficile, dove finora non ho avuto molta fortuna, quindi tanta concentrazione».

Può fermarlo solo un suo errore o un inconveniente tecnico. Aprilia si può giocare il titolo costruttori con Ducati oltre a piazzare i suoi due piloti di punta sul podio mondiale della classifica assoluta. Le servono punti in più della “rossa” deve recuperare 8 punti.

«Sono felice di tornare in Europa e di vedere di nuovo i nostri tifosi - riflette Bezzecchi - Portimao è un grande circuito ed è davvero molto divertente correrci. Ci sono due gare importanti ancora, per tutti noi, l’intero team e Aprilia. Voglio finire la stagione nel miglior modo possibile».

Gare importanti anche per Enea Bastianini che nelle ultime quattro tappe, ha trovato tre volte la Q2 già al venerdì, regalando buone prestazioni e un discreto bottino di punti. Il riminese del Ktm Tech 3 ha 147 punti ed è 10° assoluto, contro i 173 di Pecco Bagnaia che lo precede, ma che salterà il Gp e sarà sostituito da Iker Lecuona e contro i 129 di Fermin Aldeguer, del Bk8 Gresini, che lo segue. Jake Dixon, che ha debuttato nello scorso appuntamento su Honda, continuerà a sostituire Joan Mir.

Oggi pre-qualifiche MotoGp alle 16, domani Q1 e Q2 dalle 11.50 con la Sprint dalle 16, mentre domenica le gare sono alle 11 la Moto3, alle 12.15 la Moto2 e alle 14 la MotoGp.

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