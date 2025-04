Marc Marquez si prende pole e vittoria anche nella Sprint di Losail. Prova a contrastarlo, con un sorpasso subito replicato nei primi giri, il fratello Alex, che porta poi la Ducati Bk8 Gresini in un sicuro 2°, podio per Franco Morbidelli che, davanti al principale Valentino Rossi, si difende nel finale da Fabio Quartararo e Fermin Aldeguer. Lo spagnolino del Bk8Gresini salta il francese andato lungo all’ultima curva nel tentativo mancato di saltare “Morbido”. Per il pupillo di Nadia Padovani un podio sfiorato alla quarta gara MotoGP: mica poco! Sesto Di Giannantonio, vicino ai tre, ma non tanto da lottarci, mentre più staccato ha chiuso Ai Ogura, precedendo Pecco Bagnaia (partito 11° per una scivolata in Q2) e Marco Bezzecchi, che non passa la Q1 per un soffio, ma artiglia 1 punto, approfittando del calo di Vinales e Acosta. I tre rimontano bene nella seconda metà degli 11 giri previsti. Per Bastianini un 13° dopo una qualifica disastrosa chiusa al 18°: può fare una buona gara domani, dalle 19, come Bez. Per Martin un 16° in calo, dopo essere stato 12° nei primi giri, non male al rientro. La brutta Q2 di Pecco ha impedito l’atteso duello fra lui e un Marc Marquez davvero pimpante.