MotoGp: Marc Marquez re di Aragon, Bezzecchi sul terzo gradino del podio

Marc Marquez si prende con grinta e determinazione la vittoria ad Aragon: l’ottava su questo tracciato e 77esima nella MotoGP. Il Gp non si decide alla prima curva, purtroppo, perché in avvio un grande Marco Bezzecchi prende la testa del gruppo, ma poche tornate dopo, quando Marc lo passa e Pedro Acosta approfitta del duello fra i primi due per saltare il romagnolo. Grande seconda piazza per l’alfiere della Ktm, mentre Bez si becca il quarto terzo posto nelle due tappe dalla ripresa del calendario dopo la pausa estiva. Il viserbese recupera punti dalla vetta, ora è a-24 dal suo compagno di squadra Martin, 5° in gara, dopo che lo spagnolo era stato anche 2° nel primo giro. “Sono molto contento di questo fine settimana - racconta Bez - mi piace questo circuito ma non ero mai riuscito a ottenere un grande risultato. Questo podio è importante, malgrado la pole position sapevo di non aver il miglior passo. Quando Marc mi ha passato ho incrociato e ci siamo trovati affiancati in rettilineo, con le nostre scie che facevano un effetto stranissimo. Marc è veloce ed esperto. Peccato mi abbia passato anche Acosta, ma credo lo avrebbe fatto dopo”. Marc, per saltare Bez non ha staccato l’abbassatore alla prima curva, venendo passato da Marco e Martin nella seconda. Buona gara anche di Alex Marquez, 4° per il Bk8Gresini, seguito da Martin, dal proprio compagno Aldeguer e da Di Giannantonio, che torna a casa con 9 punti. Bella gara per Enea Bastianini che doma Diego Moreira, l’altra Ktm di Binder e un Miller in gran forma. L’8° posto è del riminese: una grande rimonta per lui. A terra Bagnaia mentre era 7°, con Raul Fernandez fermato da problemi tecnici alla frizione. Per Savadori un 17° posto davanti a Quartararo.