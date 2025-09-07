MotoGp, Marc Marquez non sarà campione a Misano, al Montmelò vince Alex

Alex Marquez batte Marc e annulla ogni speranza che il “fratellone” diventi campione a Misano. Bello il duello fra i due nei primi giri, per poi sciogliersi in una sfida a distanza ravvicinata. Grandissimo Enea Bastianini che torna sul podio piegando un Pedro Acosta che sceglie la soft. Nel finale battaglia a 4 per il 5° con Quartararo che regola Ai Ogura, un redivivo Bagnaia e un Marini che inizia l’ultimo giro 5°. Gara sfortunata per Marco Bezzecchi che cade al secondo giro in un contatto di gara con Franco Morbidelli, che poi cade a due giri dal termine mentre è 13°. Peccato doppio zero per lui al Montmelò e grande voglia di riscatto per Misano. A terra anche Lorenzo Savadori a 4 giri dal termine dopo due long lap penalty.