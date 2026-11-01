MotoGp, Marc Marquez ipoteca il Mondiale, Bastianini quinto davanti a Bezzecchi

Marc Marquez centra una grande vittoria e si mette il titolo in tasca con una vittoria perentoria, mentre Marco Bezzecchi, solo 6°, scivola a -66. Marc battaglia un attimo con il fratello Alex, poi saluta e lo lascia a confrontarsi con Acosta. Alla fine l’alfiere della Ktm, vincitore della Sprint, impiega troppi giri a prendersi il 2° e Marc vola via. Bez salta Ogura e inizia a attaccare Alex per il 3° , ma l’alfiere del Bk8 Gresini gli resiste. Forse Marco qui consuma troppo le gomme e, nel finale, Ogura rompe gli indugi e gli strappa il 4° posto, vedendolo in difficoltà. Anche Bastianini, autore di una gran partenza al via e poi risucchiato dietro, supera il viserbese. 7° Marini davanti a Di Giannantonio, 10° Morbidelli, solo 13° Bagnaia, davvero anonimo, e 15° Lecuona altro alfiere BK 8 Gresini.