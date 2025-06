MotoGp, Marc Marquez in pole, qualifiche terribili per Bezzecchi e Bastianini

Marc Marquez si prende la pole in 1’45”704, precedendo il fratello Alex e un ottimo Franco Morbidelli entrambi su 1’45”9. Pecco Bagnaia raddrizza il suo fine settimana con un 4° che sa di contentino. Ducati torna prepotentemente a dettar legge con Aldeguer 7° e il ruolo di anti rossa tocca alla Ktm, che in barba alle voci continue di crisi, porta Acosta e Binder al 5° e al 6°, con Vinales 8°. Questo fa male soprattutto a Enea Bastianini 17°: il Bestia deve ritrovarsi perché non può essere così distante dai tre compagni di marchio. Va male anche Marco Bezzecchi, 20°. Dopo il 6° nel secondo turno di libere, Bezz parte fortissimo in Q1, ma cade al primo assalto, torna in pista con la seconda moto e dopo una gran corsa ai box con 6’ di turno ancora da fare, ma deve fermarsi un attimo nuovamente al box per un problemino tecnico e ha tempo di fare un solo giro cronometrato: 20° dietro a Lorenzo Savadori... passano in Q2 Quartararo e Di Giannantonio, poi 9° e 10° davanti alle Honda di Mir e Zarco. Dovrà fare due rimonte stile Silverstone.

La Romagna che sorride, fino ad ora, ha il volto degli uomini del Bk8 Gresini Racing 2° con Alex Marquez e 7° con Fermin Aldeguer e quello dei meccanici di Morbido, guidati dal capotecnico modiglianese Matteo Flamigni. Massimo Bartolini direttore tecnico Yamaha ha un mezzo sorriso: Quartararo in terza fila in un tracciato che non ama, e gli altri piloti della casa nipponica in “trenino” dal 14°, dietro all Aprilia di Raul Fernandez.