MotoGp: Marc Marquez in pole, Bezzecchi e Bastianini 13° e 14°

Marc “mostro” Marquez centra la pole record in 1’46”766 e sembra l’unico candidato alla vittoria. La prestazione dell’otto volte campione del mondo fa paura agli avversari: Acosta, Bagnaia e Martin si trovano a quasi 1” di distanza. Per i tre 0”8 e più di ritardo! Un massacro. Era da tempo che in MotoGp non si vedeva un tale distacco. Il Gresini brinda anche al 5° di Alex Marquez. Peccato per Bezzecchi e Bastianini che non superano la Q1 , battuti da Binder e Acosta, saranno 13°e 14°. Sarà dura recuperare soprattutto nella Sprint dalle 15.