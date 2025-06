MotoGp, Marc Marquez in pole al Mugello, quarta fila per Bezzecchi

Marc Marquez si prende la pole al Mugello, ma Pecco Bagnaia sfodera gli artigli e gliela contende fino all’ultimo: 1’44”169 lo spagnolo contro 1’44”228, con Alex Marquez vicinissimo in 1’44”2. Speriamo sia l’aperitivo di una grande battaglia a tre nella sprint di oggi ..e magari anche a 4 o a 5. Quartararo, con la spalla sinistra offesa dalla caduta di ieri è 4°, davanti a Maverick Vinales e Franco Morbidelli: i tre girano in 1’44”4/1’44”5, non proprio come i primi, ma con gli pneumatici da gara dovrebbero avvicinarsi. Bez è 10° in 1’44”899: non migliora di molto il crono di venerdì, la RsGp non sfrutta al meglio le “scarpe” morbide da qualifica, ma in gara la musica sarà diversa! Certo gli serve una buona partenza e davanti ha due clienti non facili come Acosta. Di Giannantonio e Rins. Alle spalle dello scorpione di Viserba finiscono solo i due passati dalla Q1: Raul Fernandez e Fermin Aldeguer. Nelle prime 4 file troviamo 6 Ducati, 2 Yamaha, 2 KTM, 2 Aprilia, ma la prima fila è tutta “rossa”. Per Enea Bastianini un 16° in 1’45”320 con Lorenzo Savadori 20° in 1’45”718. Alle 15 fuoco alle polveri con la Sprint Race.