MotoGp, Marc Marquez in pole a Jerez, Bezzecchi in seconda fila col 4° tempo

Quando il gioco si fa duro Marc Marquez e Johann Zarco iniziano a giocare. Sfida all’ultimo decimo di secondo fra il campione spagnolo e il francese di Honda LCR che rifilano almeno 1” di distacco agli altri. La pioggia arriva sul tracciato spagnolo e, su un asfalto che si asciuga, i due confermano di essere super. Marc si prende la pole in 1’48”087, rischiando di cadere, Zarco, passato dalla Q1 con Pedro Acosta , arriva 2° a +0”140: un’inezia. Per Marc è ritorno alla pole dopo il GP di Ungheria 2025: fa morale e carica! Completa la prima fila un ottimo Fabio Di Giannantonio che precede un Marco Bezzecchi sempre fortissimo e un Alex Marquez che riesce a “ metterci una pezza” dopo essere caduto a metà turno. Bez si conferma come uno degli assoluti protagonisti di questa stagione ed è pronto a difendere il proprio primato in classifica.

A terra anche l’altro pilota del Bk8 Gresini, Fermin Aldeguer, poi 12°. La seconda fila è chiusa proprio da Acosta, mentre un discreto Enea Bastianini è 8° con un ritardo di 2”3, alle spalle di un Martin che cade e davanti a Raul Fernandez: nel panino Aprilia. Il riminese può fare bene sia oggi che, soprattutto domani. Quarta fila per Bagnaia che in queste condizioni “poco chiare” di aderenza non spinge, Ai Ogura e appunto Aldeguer. Per Savadori un buon 20°, mentre Morbidelli è 18° dopo una scivolata, aver rotto il motore versando olio sul tracciato e ritardato la Q2. Alle 15 via al GP.