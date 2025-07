Dopo il diluvio arriva il sole che non bacia solo Marc Marquez, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, ma anche un grande Enea Bastianini, 8° e dentro la sua prima Q2 del 2025. Prove difficili per Pecco Bagnaia, 13° dopo un fuori pista, con Alex Marquez che agguanta il 9° all’ultimo assalto , dopo una caduta. Finisce a terra anche Bez, alla curva 4 a 45’ dal termine, ma torna in pista quando ne mancano 20’ e si prende il 4°, dopo aver tirato Jorge Martin al 5°.