MotoGp: Marc Marquez domina la Sprint, Bastianini 7°, Martin torna leader mondiale

Marc Marquez domina e torna sul gradino più alto del podio dopo 1042 giorni dall’ultima volta! Il Gresini Racing torna a vincere e l’impressione è che sia solo l’aperitivo. Troppo netto il dominio di Marc, in pole al mattino con oltre 0.8 su Acosta, Bagnaia e Martin. Chi aveva dubbi sulla scelta 2025 di Ducati può calmarsi. Secondo posto per Jorge Martin che torna in vetta alla classifica, approfittando del giorno no di Pecco, 9° con il pugnale fra i denti. Terzo posto per Acosta che riprende il suo cammino dopo un periodo buio per lui e la GasGas -Ktm. Buona gara di Bastianini che chiude 7°. Il romagnolo era 14° in griglia, è scattato bene chiudendo 11° nella prima curva, perdendo poi 4 posizioni a causa della caduta di Zarco al primo giro. Wnea non demorde e recupera terreno, facendo un bel doppio sorpasso su Quartararo e Bagnaia nella stessa curva. Peccato per Bezzecchi: qualificatosi 13° chiude la prima curva 8°, 11° al primo giro, poi va largo cercando di passare Quartararo, ma solo nel finale salta Raul Fernandez e Bagnaia, il campione del mondo lo ripassa all’ultimo assalto e gli toglie l’ultimo punto in palio. Bene Alex Marquez 4° davanti a un buon Oliveira, migliore Aprilia con Aleix Espargaro caduto e Mav in fondo, e Binder. Ottavo Quartararo. Ora Martin ha +3 punti su Pecco, +62 su Enea e +75 su Marc.