MotoGp: Marc Marquez domina e firma la decima vittoria in Germania, Bastianini nono

Marc Marquez centra il suo decimo successo al Sachsenring e punta al decimo mondiale, con un Marco Bezzecchi che vede la classifica accorciata, ma con tanti avversari che lo aiutano: Jorge Martin è 5° resistendo nel finale agli attacchi di Bagnaia: solo 11 punti per il capoclassifica che sale a 204. Fabio di Giannantonio cade mentre è 5° e resta a -24, dietro a Marco che è a -22. Ai Ogura sale a -14, Marc a -18 e Raul Fernandez a -49, terzo in gara dopo aver perso il duello con Ogura. Cinque piloti in 24 punti e Bez deve cercare di riprendersi in fretta. Marc raggiunge Agostini in un altro record: con 10 successi in Germania eguaglia i 10 di Giacomo a Imatra. Ora il candidato più accreditato al titolo è lui, anche se è 3°. È passato da -103 punti a -18. Martin mastica amaro per una ragione: perchè le Aprilia Trackhouse vanno sempre più forte delle factory? Cade anche Alex Marquez mentre è 2°, con la livrea speciale che ricorda quella di Sete Gibernau: non porta bene. Discreto 9° posto di Enea Bastianini che nel finale recupera posizioni e conclude dietro Quartararo e Marini.