MotoGp, Marc Marquez da record in Thailandia, terzo tempo per Bastianini

Marc Marquez è stato il più veloce nelle prime prove libere in Thailandia. L’asso del Gresini Racing stampa il record della pista in 1’29.165 rilanciando il suo ruolo di ago della bilancia della lotta iridata fra Jorge Martin e Pecco Bagnaia, che chiudono, rispettivamente con il secondo e quarto tempo. Martin sulla Ducati Pramac chiude a 0.110 di distacco da Marquez e Bagnaia a 0.195 con la sua Desmosedici ufficiale. In mezzo a loro ecco Enea Bastianini (+0.162), che con un guizzo finale sull’altra rossa si inserisce a cuneo fra i due contendenti, ponendosi come ulteriore variabile nella lotta al titolo. Nono tempo per Marco Bezzecchi a 0.455, mentre Lorenzo Savadori è 21° a 1.847.