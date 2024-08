MotoGp: Marc Marquez da record ad Aragon, Bezzecchi e Bastianini costretti a passare dalla Q1

Marc Marquez domina il venerdì di Aragon e chiude con il nuovo record di 1’45”801. Prenota un grande fine settimana l’otto volte campione del mondo che si porta il fratello Alex in scia al 5° per un doppio risultato del Gresini Racing. Seconda e terza la Aprilia con Aleix Espargaro e Maverick Vinales, a conferma che il tracciato piace alla RsGp, visto che Raul Fernandez e Miguel Oliveira 9° e 10°, con Franco Morbidelli 7°ed il sorprendente Zarco 8° con la Honda. Quarto posto per Jorge Martin, con Pecco Bagnaia 6° a raddrizzare un primo giorno in salita. Per Marco Bezzecchi e Enea Bastianini un 14° e 15°. Sfortunato Bestia che si vede cancellato all’ultimo secondo l’8° crono perché c’era una bandiera gialla all’ultima curva per la caduta di Miller.