MotoGp, magnifico Bezzecchi: gran vittoria in Portogallo

SBezttacolo in Portogallo.

Lo scorpione di Viserba punge tutti gli avversari a Portimao e centra il secondo successo 2025, che fa il paio con tre successi nella Sprint e un 3° posto assoluto sempre più vicino. Grande Marchino che ci regala un GP piacevolmente noioso: mette a posto la sua RsGP per sfidare il t4 di Alex Marquez, scatta come un fulmine dalla pole e resiste ad ogni tentativo del pilota del Bk8Gresini di raggiungerlo. Lo spagnolo, dopo aver vinto la Sprint, fa di tutto per concedere il bis ma deve accettare un 2° davanti a un Pedro Acosta che è ormai una presenza fissa sul podio. Verso metà gara cade a terra Pecco Bagnaia mentre è 4° e scivola a -35 dal romagnolo. Mancano 2 punti per Marco per brindare al 2?3°. Buon 4° per Fermin Aldeguer che completa la bella giornata del Bk8Gresini e ci regala qualche bel sorpasso all’inizio della gara. Alle sue spalle Brad Binder e Fabio Quartararo. Il novero dei primi 10 è completato da Ai Ogura, Fabio di Giannantonio, Johann Zarco e Pol Espargaro. Un punto mondiale per Nicolò Bulega, che precede un Lorenzo Savadori che sembra abbonato al 16°. Per Enea Bastianini un 18° a due giri a causa di una sosta ai box dovuta a un problema tecnico.

“Sono davvero felice - ha detto Bez - è stata una gara fantastica per me. Sabato sera abbiamo lavorato tanto per raggiungere Alex e Pedro che erano stati più veloci di noi, dedico la vittoria a un mio amico Daniele e a Miriana per la nascita del loro figlio Achille”.