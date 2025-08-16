MotoGp, magnifica pole position di Bezzecchi in Austria

Immenso Marco Bezzecchi che si prende la pole in Austria in 1’28”060! Il riminese ha faticato in queste prove riuscendo a centrare un grandissimo risultato. Prima è passato dalla Q1 con il 2° crono (1’28”353 per un ottimo Enea Bastianini e 1’28”409 per lo scorpione di Viserba. Era dal GP di India 2023 che Marco non partiva dalla prima casella. “Venerdì nel pomeriggio mi è mancato time Attack per qualche piccolo problema, ma abbiamo lavorato fino a tardi per metterci a posto. Questa mattina andavo meglio. Un grande grazie a Vale per l’aiuto che mi ha dato e a tutto il mio team. In gara non ho il passo di Pecco, Alex e Marc, anche Acosta va forte, ma darò il massimo”.

Super anche Alex Marquez, 2° per il Bk8 Gresini. In prima fila anche Pecco Bagnaia, che ha dato la scia a Bez nel suo super giro. Quarto tempo per Marc, finito a terra a -5’ dàl termine, davanti a un ottimo Bastianini: il riminese pare essere davvero a suo agio con la Ktm ed è stato il migliore con il mezzo austriaco, complice anche una disavventura di Acosta, 7°, dopo essere rimasto seNza benzina lungo il tracciato. Bene Aldeguer, altro pilota Bk8Gresini 6°. Completano la terza fila Franco Morbidelli e Raul Fernandez. Quarta per le Honda di Mir e Zarco, fra cui si inserisce la KTM di Bindar. Marini è 13° davanti a Martin e Di Giannantonio, con la miglior Yamaha di Quartararo solo al 16°. Alza bandiera bianca Vinales per i dolore alla spalla. Alle 15 via alla gara con Marc che ha il passo migliore davanti a Pecco e Alex, ma con due romagnoli a caccia del podio!