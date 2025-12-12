MotoGp, Luca Cadalora: “Per il 2026 si riparte dai fratelli Marquez, ma attenti a Bezzecchi” VIDEO

“Marc Marquez favorito per il titolo 2026 ma vedo bene anche Alex Marquez e un Bezzecchi che è stato straordinario con Aprilia nel finale di stagione. Può stupire Aldeguer, mentre ho qualche dubbio su Acosta”. Questa l’analisi del grande Luca Cadalora, che abbiamo incontrato al teatro Galli di Rimini a Moto d’Oro 2025, l’Oscar del motociclismo tricolore. Cadalora ci ha anche parlato dell’antica rivalità con Gresini, degli aspri confronti con Reggiani e di come riuscì a battere gli “americani” che dominavano in 500, oltre ai tre anni passati da coach di Valentino Rossi.