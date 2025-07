MotoGp, Loris Capirossi: “Credo in Bezzecchi e Bastianini, i romagnoli hanno la testa dura” VIDEO

Loris Capirossi passa con disinvoltura dalla serietà del responsabile sicurezza delle piste MotoGp alla goliardia del pilota amatore. Così, smessi i panni ufficiali e ritrovati casco, guanti, tuta e stivali, eccolo al ProDay di Vmoto del Misano World Circuit. Occasione ghiotta per parlare del mondiale con un esperto. E’ sempre bello ritrovarsi in pista? «Si ogni tanto è bello tornare giovani, poi quando ti trovi in pista con ex colleghi torna la grinta di un tempo. Misano poi è una pista bellissima ed il caldo ci ha aiutato, ci ha tenuti belli cotti: è un giorno fantastico». Domanda a bruciapelo: chi vince la MotoGp 2025? «Ma la risposta è un po’ scontata, anzi non proprio scontata, ma credo che Marc Marquez abbia le carte in regola per continuare così. Aprilia sta facendo dei progressi e Bezzecchi sta crescendo tanto, conosce sempre di più la sua moto. Nessuno poi mette in dubbio il talento di Pecco, perché uno che ha vinto i mondiali che ha vinto lui, in MotoGp ne ha tantissimo. Deve ritrovare il feeling con la sua Ducati, ma sono sicuro che faranno alcune modifiche sulla moto e tornerà ad essere quello che era: un pilota forte resta sempre forte».

Anche lei ha vissuto una stagione difficile con un compagno di squadra che era imbattibile, Casey Stoner iridato 2007 con la Rossa: come si può reagire? «Capitano delle situazioni così, io faticavo a guidare quella moto e a lui veniva facile, non credo che Pecco stia vivendo un momento come quello che ho vissuto io e ha tutte le carte in regola per uscirne».

Parlando di un altro pilota romagnolo, come vede il momento di Bastianini? «Dico che i romagnoli hanno la testa dura ed Enea è sempre andato forte con la Ducati, con la Ktm è vero che sta faticando, ma credo che nel box lo stiano aiutando e piano piano si ritroverà. Anche la moto austriaca sta migliorando: arriveranno».

In Aprilia sembra che dovranno cercare un nuovo pilota ufficiale per il 2026, chi suggerirebbe? «Beh, credo che si debbano parlare per risolvere questa situazione strana, poi ragiono con il cuore e spero che Martin rimanga».

© RIPRODUZIONE RISERVATA