MotoGp, lo storico meccanico di Simoncelli oggi cura il museo del Sic: “Marco era unico” VIDEO

Sanzio “Malabrocca” Raffaelli si scopre cicerone dopo una vita a “tramestare” nei motori ed invita tutti al museo del Sic58 a Coriano a partire dal 23 febbraio. Il meccanico riminese, che ha lavorato nel team Matteoni e poi nel Sic 58 squadra corse (oltre che in altre squadre), nel 2023 è andato in pensione. Noto al pubblico degli appassionati per essere uno dei personaggi intervistati nel docufilm dedicato a Marco Simoncelli, è ora una delle guide (secondo Paolo Simoncelli “la più apprezzata e richiesta”) che portano centinaia di tifosi e curiosi a scoprire il museo dedicato al compianto campione romagnolo. Lo spazio espositivo si trova proprio davanti alla principale chiesa di Coriano. “Marco era unico, dava molto valore all’amicizia”