MotoGp, la vigilia misanese si infiamma e Bagnaia spegne i fischi: “Il nostro sport è pericoloso, ci deve essere rispetto per tutti”

Tutto pronto per la battaglia mondiale MotoGP. I assi della Ducati si giocano il titolo. Tutti hanno chiesto di non fischiare nessuno sul podio, come accaduto nello scorso Gp misanese nei confronti di Marc Marquez, e Bagnaia ha voluto ricordare Luca Salvadori, come anche Martin. Queste le parole di Pecco: “Diamo sempre il massimo e il nostro sport è pericoloso. I fischi succedono in altri sport e sarebbe meglio non ci fossero nel nostro. Ci deve essere rispetto”. Poi ancora su Salvadori: “Abbiamo perso un grande amico e un ragazzo speciale . Abbiamo parlato tanto insieme e passato dei bei momenti”.