MotoGp, la Sprint in Thailandia è di Acosta, Bezzecchi subito out

Pedro Acosta vince la Sprint in Thailandia dopo un duello da brividi con Marc Marquez, penalizzato all’ultimo giro per un contatto. Terzo Raul Fernandez. Una gara decisa all’ultimo giro, con Marquez sanzionato esageratamente per un lieve contatto mentre era al comando e costretto a cedere una posizione dalla direzione di corsa. In Ducati non l’hanno presa benissimo, anche se Marquez è stato diplomatico: “Queste sono le regole e le accetto”.

Peccato per Marco Bezzecchi, subito out per una caduta al secondo giro mentre era al comando e nel pieno di una lotta con Marc Marquez. Bez era partito in pole in una prima fila completata da Marc Marquez e Raul Fernandez.

Al via lo spunto migliore è del campione del mondo della Ducati, che parte fortissimo e guadagna il primo posto davanti a Bez, che però è combattivo e inizia subito una bellissima lotta fatta di sorpassi e controsorpassi. Al secondo giro però Bezzecchi finisce fuori pista in curva mentre era al comando: un gran peccato perché l’inizio prometteva bene.

Marquez a quel punto prende il comando inseguito da Acosta e Fernandez. Acosta è carico e combattivo e dal settimo giro (sui 13 totali) prova ad insidiare il campione della Rossa, che però resiste. La battaglia si fa entusiasmante e gli ultimi due giri sono da brividi. I due vengono a contatto all’inizio dell’ultimo giro (sotto investigazione) e Acosta rimane secondo davanti a Fernandez. Marquez è costretto a mollare una posizione e alla fine vince Acosta.