Motogp: la Sprint di Le Mans a Martin, Bezzecchi terzo

Jorge Martin torna alla vittoria con un triplo sorpasso che sa di rinascita. Lo spagnolo di Aprilia scatta come un fulmine e supera, all’ingresso di una esse al primo giro un fantastico Marco Bezzecchi, scattato 1° dalla terza casella della griglia, Pecco Bagnaia e Marc Marquez: tris in una sola staccata. Jorge centra il 18° successo al sabato e sale a -6 dal capoclassifica Bez. Ora nella lotta per il titolo ci sono pienamente due Aprilia. Bravo Pecco Bagnaia che chiude 2°, dopo aver approfittato di un lungo in una curva di Marco, per saltarlo nelle prime battute. È il miglior ducatista al traguardo, nel giorno in cui gli altri staccano: Diggia e Morbidelli cadono, Alex Marquez e Aldeguer, del Bk8 Gresini sono 8° e 11°, mentre Marc Marquez è protagonista di una brutale carambola, mentre lotta per il 6° con Mir. Marc si fa male ad una caviglia, eppure nella Q1 aveva fatto registrare il record della pista, “fermandosi” al 2° in griglia. Bez si gode il suo primo podio stagionale al sabato e si prepara alla sfida vera di domani. Quarto Acosta, davanti a un ottimo Quartararo, Mir , Ogura, Alex Marquez e Moreira. I primi 9 sono questi, con 3 Aprilia, 2 Ducati, 2 Honda, una KTM e una Yamaha. Nulla da fare per Bastianini, qualificatosi al 14°, è caduto nei primi giri lottando per l’11°.