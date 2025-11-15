MotoGp: la Sprint ad Alex Marquez, Marco Bezzecchi matematicamente terzo nel Mondiale

Alex Marquez brucia Pedro Acosta al via e vola verso la vittoria dell’ultima Sprint Race. L’alfiere del BK8 Gresini, che è l’unico ad essere sempre entrato in Q2, porta il team faentino ancora in vetta. Acosta è ancora sul podio, ma non sul gradino più alto, mentre bel duello per il 3° fra Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez, con l’alfiere del Pertamina VR 46 che batte lo spagnolo nel finale. Quinto un Marco Bezzecchi che scatta discretamente dalla pole, che si trova battuto in curva 1 da Alex, e poi in curva 2 da Pedro, prima di subire un doppio sorpasso da Raul Fernandez, Quartararo e, infine da Diggia. In mezzo giro Bez si trova 6° e impiega diversi giri per liberarsi di Quartararo. Da capire i problemi nelle prime tre curve del viserbese, che chiude in scia a Diggia e Raul. Quinto posto che porta Marco matematicamente al 3° assoluto: grande 2025 per lui e Aprilia: 2 vittorie nei gp, 5 pole, 3 vittorie nelle Sprint e tanti podi. Buon 6° Franco Morbidelli, con Enea Bastianini 13° davanti a Pecco Bagnaia e Bulega 16°.