MotoGp: la Sprint a super Bagnaia, Bastianini rimonta e chiude quarto

Un super Pecco domina la Sprint Race dall’inizio alla fine. Ora Jorge Martin, ottimo 2°, ha solo 15 punti di vantaggio. Terzo Maverick Viñales, che non parte benissimo, ma recupera un paio di posizioni e si prende il 3° gradino del podio. Ottimo 4° posto per Enea Bastianini che, scattato 11° in griglia, recupera alla grande nel finale: belli i sorpassi su Fabio Di Giannantonio, Brad Binder e Alex Marquez. L’alfiere del Gresini Racing, a lungo 4°, nel finale subisce un long lap penalty che non sconta: viene penalizzato di 3” e chiude 8°, dietro un buon Quartararo. Nono posto e ultimo punto per Morbidelli che precede di un paio di secondi Acosta e Bezzecchi. Il viserbese salta Miller e Oliveira, ma appare poco incisivo. A terra nelle prime tornate Marc Marquez, a metà gara Lorenzo Savadori e nel giro finale Aleix Espargaro, in lotta con Binder e Foggia.