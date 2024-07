MotoGp: la Sprint a Martin, Bastianini ottimo quarto, Bezzecchi decimo

Jorge Martin torna il drago della Sprint e batte un fantastico Miguel Oliveira con l’Aprilia Trackhouse. Terzo Pecco Bagnaia che aveva preso il comando nelle prime battute, ma nulla ha potuto contro Jorge e Miguel. Grande 4° di Enea Bastianini, che dopo aver guadagnato il 6° nei primi giri, ha scavalcato Morbidelli e Vinales, arrivando in scia a Pecco. Forse ha fatto gioco di squadra per un Bagnaia che torna a -15 da Martin. Grande rimonta di Marc Marquez che rischia di cadere e batte al fotofinish Vinales per il 6°. Sembra aver fatto pace con la sua Gp23 Bez che fa una buona Sprint: salta Miller e Raul Fernandez e arriva 10° in scia a Alex Marquez, anche grazie ad un fuoripista di Acosta. L’altro pilota a punti è proprio Brad Binder, 8°, con Luca Marini che vede un po’ di luce: 15° e primo delle Honda