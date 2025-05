MotoGp: la Sprint a Marc Marquez, doppio podio Gresini Racing, Bastianini e Bezzecchi nelle retrovie

Marc Marquez trionfa nella Sprint e si riprende la vetta della classifica, mentre il BK8 Gresini si prende un doppio sorriso: Alex Marquez e Fermin Aldeguer si prendono gli altri due gradini del podio. Per il rookie di Nadia Padovani un bellissimo risultato arrivato dopo un duello “maschio” con Fabio Quartararo, autore della pole. Il francese della Yamaha guida la gara per 6 giri, dopo un avvio super azzeccato, poi cede a Marc dopo un paio di scambi di sorpassi e si accomoda 4°. Caduta per Pecco Bagnaia al secondo giro mentre era 3°, mentre Marco Bezzecchi chiude 17° dopo un dritto al terzo passaggio mentre era 5° dietro Aldeguer. Quinto Maverick Vinales che approfitta della caduta di Pedro Acosta all’ultima curva dopo un lungo derby Ktm. Prove tragiche per Enea Bastianini, 18°, ma il riminese trova un avvio incredibile ed è 12° al primo giro, peccato che, contrariamente al solito perde terreno e viene saltato da Fabio Di Giannantonio, abile a chiudere 7° dietro a Zarco e davanti a Rins, poi da Mir, Raul Fernandez ,Miller e Marini. Alla fine 13° posto per il riminese, con Savadori 18°.