MotoGp: la Sprint a Marc Marquez, Bastianini 14°

Marc divora la Sprint del Sachsenring senza esagerare, con un podio tutto Ducati. Il Gp di Germania non regala grandi sorpassi ed emozioni pur vedendo sfilare Marc, il fratello Alex e Fabio Di Giannantonio nell’ordine, fino al termine. Le tre Ducati sono seguite da tre Aprilia con Ai Ogura che, in alcune fasi, avvicina i tre battistrada, poi Raul Fernandez e Jorge Martin. Ancora una volta i Trackhouse precedono i factory, anzi il factory, visto che Bez prende un aereo mentre i colleghi gareggiano e raggiunge l’Emilia Romagna per farsi operare dal dottor Giuseppe Porcellini, per ridurre la frattura scomposta alla clavicola destra, rimediata cadendo nella Q2. Settimo posto per Pecco Bagnaia, che arriva vicino a Martin, senza attaccarlo. Ultimi punti per Acosta, 8°, e Quartararo 9°. Martin allunga di altri 4 punti su Bez, passando a +11. Per Morbidelli una caduta, mentre Bastianini chiude in un anonimo 14° posto. Domani alle 14 la gara.