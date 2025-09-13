MotoGp, la sala Var di Misano: alla Race Control non sfugge niente

C’è il direttore di corsa Raffaele De Fabritiis, il Fim Safety Officer Tomé Alfonso, i coordinatori di medici, marshal e pompieri. Poi ci sono due simboli del nostro motociclismo come Loris Capirossi (responsabile Dorna della sicurezza) e Franco Uncini nel suo ruolo di Appeal Steward. Tre steward permanenti sono il tribunale di primo grado per eventuali sanzioni. In caso di ricorso di un pilota contro un provvedimento punitivo, Uncini è il giudice di appello.

Nel silenzio e nel buio della Race Control, ogni momento di prove e di gara è seguito in un silenzio che fa impressione. Anzi più che impressione, è un silenzio che trasmette l’ossessione per la sicurezza: «Sì, noi siamo sempre in allarme - conferma Uncini, 70 anni portati alla grande - pronti a intervenire in caso di bisogno e per mantenere tutto regolare nella conduzione di prove e gara. Una caduta innesca una serie di valutazioni immediate: dalla parte medica alla ristrutturazione del circuito, bisogna intervenire subito».

Un incidente fatale quanto sfortunato nella dinamica. Quindici anni dopo, quanto è cresciuto Misano? «Tantissimo – assicura Uncini – il circuito è migliorato in molti aspetti, perché ora è in mano a un team aperto alla sicurezza e all’evoluzione tecnologica, come dimostra la Race Control. Sono stati compiuti passi straordinari per la crescita del circuito, in tutti i sensi».

Un giovane pilota del 2025, oggi è attento alla sicurezza o pensa solo a vincere? Uncini allarga il discorso: «Oggi vedo una sensibilità diversa. Tanti anni fa, parlare di sicurezza era una anomalia. Nei miei ultimi anni da pilota, venni eletto rappresentante della categoria e mi rapportavo con gli organizzatori delle gare. La scena era questa: entravo nel loro ufficio e mi sento dire: “Tu hai deciso di correre, quindi è normale che rischi la vita”. Poi le cose sono cambiate».

Chi le ha fatte cambiare? Uncini ha un nome e un cognome: «Carmelo Ezpeleta. Lui mi ha detto da subito: “Franco, il nostro patrimonio sono i piloti. A me interessa che siano presenti in tutti i gran premi. Noi abbiamo un pacchetto da vendere e deve essere integro”. Carmelo ha dato la forza a chi fa il mio lavoro e ha innescato un circolo virtuoso».