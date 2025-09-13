MotoGp, la sala Var di Misano: alla Race Control non sfugge niente

Al popolo del calcio verrebbe da dire: Var, scansati proprio. Perché la Race Control del Misano World Circuit non è una sala video, ma una succursale della Nasa. Una parete con 41 schermi in presa diretta su tutti i punti chiave del circuito, dal T1 al T16, con a lato altri tre grandi schermi: due di questi schermi offrono le classifiche parziali delle prove, mentre in un terzo c’è una specie di videogioco animato in stile Pac-Man anni 80, con l’andamento in tempo reale delle varie moto sul circuito. C’è il direttore di corsa Raffaele De Fabritiis, il Fim Safety Officer Tomé Alfonso, i coordinatori di medici, marshal e pompieri. Poi ci sono due simboli del nostro motociclismo come Loris Capirossi (responsabile Dorna della sicurezza) e Franco Uncini nel suo ruolo di Appeal Steward. Tre steward permanenti sono il tribunale di primo grado per eventuali sanzioni. In caso di ricorso di un pilota contro un provvedimento punitivo, Uncini è il giudice di appello.