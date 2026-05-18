MotoGp, la Riviera di Rimini conferma il sostegno al Gp di Misano fino al 2031: ecco le cifre

Rimini lega il suo nome alla MotoGp a Misano fino al 2031. La seduta congiunta della 1ª e 6ª Commissione Consiliare ha approvato oggi, con (nessun contrario, 17 favorevoli e 9 astenuti per la Prima Commissione; nessun contrario 18 favorevoli e 9 astenuti per la Sesta), lo schema di accordo per il rinnovo della convenzione che lega il Comune e la Provincia di Rimini all’organizzazione del Moto GP “Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini”, presso il Misano World Circuit – Marco Simoncelli.

L’accordo, che ora passa all’esame del Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva, prevede la partecipazione dei cinque Comuni della costa riminese – Rimini, Riccione, Cattolica, Misano Adriatico e Bellaria Igea Marina – al finanziamento della manifestazione per il biennio 2027-2028, con la possibilità di estendere l’impegno per il triennio 2029-2031.

Per il Comune di Rimini, la convenzione prevede un contributo annuo crescente, indicizzato al 3,5%, sull’intero quinquennio (da 195.050 euro nel 2027 a 223.825 euro nel 2031). La convenzione include inoltre una clausola di flessibilità: le parti potranno recedere dall’accordo senza penali a partire dall’edizione 2029, purché la comunicazione avvenga entro il 31 maggio di quell’anno.