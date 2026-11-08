MotoGp, la riscossa di un super Bezzecchi rinvia la festa di Marc Marquez

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MotoGp, la riscossa di un super Bezzecchi rinvia la festa di Marc Marquez

Marco Bezzecchi si prende una nuova, sontuosa vittoria dopo un sabato no. Il viserbese si prende la prima posizione fin dal via e diventa irraggiungibile per tutti. Dodici vittorie per lui in MotoGP. Raul Fernandez salta Marc Marquez e prova a seguirlo. Marc, prima lotta con un Acosta alle prese con problemi di pressione alle gomme, poi nel finale si prende il 2°. Nel campionato Bez ha 74 punti di ritardo da Marc: con 74 punti in palio la matematica lo tiene ancora in gioco. Bella gara di Jorge Martin che chiude 7° davanti a Di Giannantonio solo 14 giorni dopo la frattura di un polso: il suo ritardo dalla vetta è di 60 punti. Dietro a Fernandez, 3° dopo aver saltato due gare per un dito fratturato, troviamo un Ai Ogura in grande recupero finale (3 Aprilia nei primi 4) con un buon Enea Bastianini in scia e l’altra KTM di Acosta. I due piloti Aprilia possono giocarsi ancora il mondiale e rinviano la festa di Marc e della Ducati a Estoril

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